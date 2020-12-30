New York'ta yılbaşı hazırlıkları

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, Times Meydanında gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları öncesi test edildi.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, Times Meydanında gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları öncesi test edildi. Kristal top, saatler gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik direkten aşağı bırakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol