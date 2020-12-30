New York'ta yılbaşı hazırlıkları
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New York'ta yılbaşı hazırlıkları

30.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:15

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, Times Meydanında gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları öncesi test edildi.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, Times Meydanında gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları öncesi test edildi. Kristal top, saatler gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik direkten aşağı bırakılıyor.

New York'ta yılbaşı hazırlıkları
New York'ta yılbaşı hazırlıkları
New York'ta yılbaşı hazırlıkları
New York'ta yılbaşı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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