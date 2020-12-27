New York'ta yılbaşı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

New York'ta yılbaşı hazırlıkları

27.12.2020 22:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:51

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları için Times Meydanına getirildi.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı kutlamaları için Times Meydanına getirildi. Kristal top, saatler gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik direkten aşağı bırakılıyor.

New York'ta yılbaşı hazırlıkları
New York'ta yılbaşı hazırlıkları
New York'ta yılbaşı hazırlıkları
New York'ta yılbaşı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Burak Özçivit Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem Ankara Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York'ta yılbaşı hazırlıkları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 22:51:20. #1.14#
title