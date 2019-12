19.12.2019 07:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:42

ABD'nin New York kentinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında evler, rengarenk ışık ve figürlerle süslendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Brooklyn'in Dyker Heights bölgesindeki evler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA

