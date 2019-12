: New York'ta yeni yıl hazırlıkları

21.12.2019 04:31 | Son Güncelleme: 21.12.2019 04:33

2 ve 0 rakamları önünde fotoğraf çektirenler

Dilek panosuna yeni yıldan beklentilerini yazanlar NEW YORK - ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında, 31 Aralık 2019 gecesi geri sayım ile birlikte ışıklandırılacak olan 2020'in 2 ve 0 rakamları, One Times Square Binası'na asılmak üzere Times Meydanı'na getirildi.

New York'lular Times Meydanı'nda bulunan dilek panosuna yeni yıldan beklentilerini yapıştırdılar.

