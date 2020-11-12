New York'ta yeni koronavirüs önlemleri: 'İkinci dalgayı önlemek için son şans'
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BBC

New York'ta yeni koronavirüs önlemleri: 'İkinci dalgayı önlemek için son şans'

12.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:02

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakalarındaki hızlı artışı durdurmaya yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakalarındaki hızlı artışı durdurmaya yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Bar, restoran ve spor salonlarının gece 22.00'de kapanması kararlaştırıldı. Kentte en fazla 10 kişi bir araya gelebilcek.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu önlemlerin salgında ikinci dalgayı durdurmak için "son şansları" olduğunu söyledi.

ABD'de koronavirüs vakaları hızla artıyor. Covid İzleme Projesi'ne göre Çarşamba günü 144 bin 270 vaka bildirildi.

Her gün ortalama 900 kişi ölüyor

Bunun şimdiye kadar görülen en yüksek sayı olduğu belirtiliyor. Ülkede hastalıktan her gün ortalama 900 kişi ölüyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bugün itibarıyla teyitli vaka sayısı 10 milyon 708 bin. Hastalıktan ölenlerin sayısı da 247 bini aştı.

ABD'de son sekiz gündür günlük vaka sayısı 100 binin üzerinde. Uzmanlar, ülkenin bahar ve yaz aylarındakinden daha büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu, hastanelerin yakında yetersiz kalabileceğini belirtiyor.

'Covid cehennemi'

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Covid-19 danışma kurulu, 4-6 hafta süreyle "ülkenin tamamen kapanacağı' sıkı karantina önlemleriyle salgının kontrol altına alınabileceği tavsiyesinde bulundu.

Dr. Michael Osterholm, tüm iş yerlerinin kapalı olacağı kısıtlamalar sırasında devletin insanlara kayıp maaşları için ödeme yapabileceğini ve bunun için borçlanabileceğini söyledi.

Osterholm, hafta başında da insanların maske takmak ve sosyal mesafe uymaktan vazgeçmeye başlaması nedeniyle ülkenin bir "Covid cehennemine" doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.





New York'ta yeni koronavirüs önlemleri: 'İkinci dalgayı önlemek için son şans'
BBC

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