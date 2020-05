New York'ta yaşanan olay ABD'de "ırkçılık" tartışmasını alevlendirdi NEW ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta, köpeğini gezdiren beyaz bir kadın ile kuş gözlemcisi siyahi adam arasında yaşanan tartışma, ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

NEW ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta, köpeğini gezdiren beyaz bir kadın ile kuş gözlemcisi siyahi adam arasında yaşanan tartışma, ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa zamanda hızla yayılan video görüntüsünde, parkta kuşları izleyen Christian Cooper adlı siyahi adam ile köpeğini çayıra bırakan Amy Cooper arasında çıkan tartışma yer aldı. Soyadları aynı olan ancak birbirini tanımayan bu iki kişi arasında yaşanan tartışmaya göre, siyahi adam, beyaz kadından park kuralları gereği köpeğinin tasmasını takmasını rica ediyor. Siyahi adam, kadının itiraz etmesi üzerine çıkan tartışmayı cep telefonuyla kayda almaya başlıyor. Bunun üzerine kadın, polisi aramakla tehdit ederek, "Onlara Afroamerikan adamın, hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim." şeklinde ifadeler kullanıyor. Kadın, daha sonra polisi arayarak, "parkta siyahi bir adamın kendisini tehdit ettiği" şikayetinde bulunuyor. Kadının, arama sırasında birkaç defa "siyahi adam" ifadesine vurgu yapması ve de saldırı altındaymış gibi nefes nefese konuşması dikkati çekiyor. "Bu olay ırkçılıktır, bu kadar basit" Video kaydının daha sonra sosyal medyada paylaşılması üzerine, ülkede siyahilere yönelik ırkçı yaklaşımlar tekrar alevlenirken, köpek sahibi Amy Cooper'a da basit bir tartışmada "ırkçılık" kartını oynadığı için tepki yağdı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından, video kaydını bir ırkçılık ve nefret örneği olarak niteleyerek, "Central Park'ta yaşanan olay bir ırkçılıktır, bu kadar basit." ifadesini paylaştı. De Blasio, "O kadın, polisi, sadece o adam siyahi olduğu için aradı. Parkta kuralları kendisi ihlal ettiği halde, bildiğimiz sebepten dolayı, suçlunun siyahi adam olduğuna karar verdi." yorumunu yaptı. Köpek sahibi Cooper, davranışından dolayı daha sonra siyahi adamdan ve halktan özür dilemek zorunda kalırken, çalıştığı yatırımcı şirketi Franklin Templeton ise olay üzerine başlattığı inceleme sonuçlanana kadar kendisini açığa aldığını duyurdu. Kaynak: AA