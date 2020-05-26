New York'ta yaşanan olay ABD'de "ırkçılık" tartışmasını alevlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York'ta yaşanan olay ABD'de "ırkçılık" tartışmasını alevlendirdi

NEW ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta, köpeğini gezdiren beyaz bir kadın ile kuş gözlemcisi siyahi adam arasında yaşanan tartışma, ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

New York'ta yaşanan olay ABD'de
26.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:01

NEW ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta, köpeğini gezdiren beyaz bir kadın ile kuş gözlemcisi siyahi adam arasında yaşanan tartışma, ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa zamanda hızla yayılan video görüntüsünde, parkta kuşları izleyen Christian Cooper adlı siyahi adam ile köpeğini çayıra bırakan Amy Cooper arasında çıkan tartışma yer aldı.

Soyadları aynı olan ancak birbirini tanımayan bu iki kişi arasında yaşanan tartışmaya göre, siyahi adam, beyaz kadından park kuralları gereği köpeğinin tasmasını takmasını rica ediyor.

Siyahi adam, kadının itiraz etmesi üzerine çıkan tartışmayı cep telefonuyla kayda almaya başlıyor. Bunun üzerine kadın, polisi aramakla tehdit ederek, "Onlara Afroamerikan adamın, hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim." şeklinde ifadeler kullanıyor.

Kadın, daha sonra polisi arayarak, "parkta siyahi bir adamın kendisini tehdit ettiği" şikayetinde bulunuyor. Kadının, arama sırasında birkaç defa "siyahi adam" ifadesine vurgu yapması ve de saldırı altındaymış gibi nefes nefese konuşması dikkati çekiyor.

"Bu olay ırkçılıktır, bu kadar basit"

Video kaydının daha sonra sosyal medyada paylaşılması üzerine, ülkede siyahilere yönelik ırkçı yaklaşımlar tekrar alevlenirken, köpek sahibi Amy Cooper'a da basit bir tartışmada "ırkçılık" kartını oynadığı için tepki yağdı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından, video kaydını bir ırkçılık ve nefret örneği olarak niteleyerek, "Central Park'ta yaşanan olay bir ırkçılıktır, bu kadar basit." ifadesini paylaştı.

De Blasio, "O kadın, polisi, sadece o adam siyahi olduğu için aradı. Parkta kuralları kendisi ihlal ettiği halde, bildiğimiz sebepten dolayı, suçlunun siyahi adam olduğuna karar verdi." yorumunu yaptı.

Köpek sahibi Cooper, davranışından dolayı daha sonra siyahi adamdan ve halktan özür dilemek zorunda kalırken, çalıştığı yatırımcı şirketi Franklin Templeton ise olay üzerine başlattığı inceleme sonuçlanana kadar kendisini açığa aldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Haber
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Haber
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Haber
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Ataizi Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ersun Yanal İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: New York'ta yaşanan olay ABD'de "ırkçılık" tartışmasını alevlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 22:04:02. #1.14#
title