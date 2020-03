New York'ta ünlü mağazalar, yağmaya karşı önlem aldı - NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.

Kaynak: AA