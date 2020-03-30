New York'ta ünlü mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
30.03.2020 07:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:31
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
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Kaynak: Dunya.com