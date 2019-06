New York'ta uluslararası lezzetler tanıtıldı

NEW ABD'nin New York kentindeki Yabancı Başkonsoloslar Topluluğu Uluslararası Yemek Festivalinde Türk yemekleri de ilgi gördü.

Polonya'nın New York Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe aralarında Türkiye, Bangladeş, Bulgaristan, Estonya, Portekiz, Afganistan'ın da bulunduğu birçok ülke kendi geleneksel lezzetleriyle katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte Türkiye'nin standındaki su böreği ve baklava ilgi gördü.

Kaynak: AA