New York'ta Ukrayna'ya destek gösterileri devam ediyor
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Washington Square Meydanı'nda toplanan eylemciler (Drone) Protestodan detaylar NEW YORK - New York Washington Square Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Washington Square Meydanı'nda toplanan eylemciler (Drone)
Protestodan detaylar NEW YORK - New York Washington Square Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.