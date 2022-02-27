New York'ta Ukrayna'ya destek gösterileri devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York'ta Ukrayna'ya destek gösterileri devam ediyor

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Washington Square Meydanı'nda toplanan eylemciler (Drone) Protestodan detaylar NEW YORK - New York Washington Square Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Washington Square Meydanı'nda toplanan eylemciler (Drone)

Protestodan detaylar NEW YORK - New York Washington Square Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

New York'ta Ukrayna'ya destek gösterileri devam ediyor

New York'ta Ukrayna'ya destek gösterileri devam ediyor

New York'ta Ukrayna'ya destek gösterileri devam ediyor

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

New York, Ukrayna, Drone, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title