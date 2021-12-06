New York'ta tüm özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor - Haberler
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BBC

New York'ta tüm özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor

BBC - Haberler | Dünya
New York'ta tüm özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak şekilde özel sektör çalışanlarına Covid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak şekilde özel sektör çalışanlarına Covid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Aşılamanın kış tatili döneminde hastalığın yayılmasını önlemesi amaçlanıyor.

MSNBC Morning Joe programında konuşan Blasio, geçtiğimiz yılın soğuk aylarının Delta varyantından dolayı zorlayıcı geçtiğini hatılattı, bu kez artan Omicron vakalarına karşı erkenden önlem almak istediklerini söyledi.

New York şehrinde öğretmen, polis, itfaiye gibi kamu çalışanlarının hali hazırda aşı olması zorunluydu.

Geçen hafta özel ve devlet okullarında çalışanlar da bu gruba eklendi.

Yeni uygulamayla birlikte şu an kapalı alanlarına girebilmek için bir doz aşının yeterli olduğu restoran, spor salonu, eğlence merkezlerine sadece iki kez aşı yaptırmış olanlar alınmaya başlanacak.

Aşı zorunluluğu 12 yaşından büyük herkese uygulanacak.

5-11 yaş arası çocuklardan da tek doz aşı olması bekleniyor.

New York'ta bugüne kadar nüfusun yüzde 78'i en az bir, yüzde 70'i ise iki doz aşı oldu.

Bununla beraber şehirde geçen hafta ilk Omicron vakaları görüldü.

Önceki ay günlük Covid-19 hasta sayısı 800'lerdeyken 3 Aralık'ta 1500'lere kadar çıktı.

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