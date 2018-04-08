New York'ta Trump Tower'da Yangın

NEW New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower binasında yangın çıktı.

Yangının, binanın 50. katındaki bir dairede başladığı belirtildi.

Yangın dolayısıyla Trump Tower'ın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

New York İtfaiye Departmanı yangında üç itfaiyecinin hafif yaralandığını bildirdi.

Trump ise olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ifade etti ve itfaiyecilere teşekkür etti. Trump ayrıca binanın iyi inşa edildiğini kaydetti.