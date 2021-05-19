New York'ta Trump'ın şirketi hakkında ikinci ceza soruşturması
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New York'ta Trump'ın şirketi hakkında ikinci ceza soruşturması

New York'ta Trump'ın şirketi hakkında ikinci ceza soruşturması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketlerinden oluşan Trump Organization'ın "cezai sıfatla" soruşturulduğunu duyurdu.

New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketlerinden oluşan Trump Organization'ın "cezai sıfatla" soruşturulduğunu duyurdu.

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'in, göreve gelmeden önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketlerinden oluşan Trump Organization'a yönelik yürüttüğü mali inceleme hakkında yeni bir açıklama geldi. Başsavcı James'in Sözcüsü Fabien Levy yaptığı açıklamada, "Trump Organization'ı, soruşturmanın artık sivil (medeni) hukuk kapsamında olmadığına dair bilgilendirdik. Trump Organization'ı artık Manhattan Bölge Savcılığı ile birlikte cezai sıfatla soruşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de sivil (medeni) soruşturma ve dava, kişiler ve kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkları ele alırken, cezai soruşturma ve dava ise zararın devlet dahil, eyalet ve savcılığın yetkili olduğu, toplumun genelini ilgilendiren zarar verici eylemleri kapsıyor.

Öte yandan New York Başsavcısı James, Mart 2019'da Trump'ın kredi ararken bankalar için varlıklarının değerini şişirdiği ve vergilerini düşürmek için evrakta sahtecilik yaptığı iddialarına yönelik hukuki inceleme başlatmıştı. Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr ise geçtiğimiz Ağustos ayındaki mahkeme belgelerinde, ofisinin Trump Organization hakkındaki "uzun süreli suç eylemi" iddialarını soruşturmakta olduğunu ifade etmişti. Savcı Vance Jr ayrıca, Trump'ın seçim kampanyası bağışlarının 2016'daki seçimlerden önce kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia eden iki kadına yapılan para ödemelerini örtecek şekilde değiştirilip değiştirilmediğini araştırıyor. Vance'in ofisi Şubat ayında, uzun bir hukuk mücadelesinin ardından soruşturmanın bir parçası olarak Trump'ın vergi beyannamelerinin alındığını açıklamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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