New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
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New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı

New York'ta Times Meydanı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

NEW New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı'nın bir bölümü şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.

Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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