New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocukla bir kadın yaralandı

NEW New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, biri 4 yaşında çocuk olmak üzere iki kişi vuruldu.