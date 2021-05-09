New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocukla bir kadın yaralandı
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New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocukla bir kadın yaralandı

New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocukla bir kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, biri 4 yaşında çocuk olmak üzere iki kişi vuruldu.

NEW New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, biri 4 yaşında çocuk olmak üzere iki kişi vuruldu.

Kentin en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda, silahlı bir saldırı meydana geldi.

Yetkililer, saldırıda yaralanan 4 yaşındaki çocuk ile bir kadının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklaması yaptı.

Olay yerinden kaçan saldırgan ise hala yakalanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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