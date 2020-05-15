New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı. Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, "Trump Ölüm Saati" adı verildi. Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, "Bırakın rakamlar konuşsun." değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, "Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA