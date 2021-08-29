New York'ta Taliban protesto edildi
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New York'ta Taliban protesto edildi

New York'ta Taliban protesto edildi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin New York kentinde yüzlerce Afgan, yakın zamanda Afganistan'ı ele geçiren Taliban'ı protesto etti.

NEW ABD'nin New York kentinde yüzlerce Afgan, yakın zamanda Afganistan'ı ele geçiren Talibanprotesto etti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, New York kentinde "Afganistan'a Özgürlük" adı altında düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Afganistan başkenti Kabil'i yakın zamanda ele geçiren Taliban'ı protesto eden kalabalık Müslüman ülkelere Afgan kadınları korumaları için çağrıda bulundu.

New York sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler "Afganistan'ı kurtarın", "Mültecilere izin verin" "ABD bizi aldattı" yazılı pankartlar açtı.

Grup, daha sonra Birleşmiş Milletler binası önünde toplanarak açıklamalarda bulundu.

New York'ta Taliban protesto edildi
New York'ta Taliban protesto edildi
New York'ta Taliban protesto edildi
New York'ta Taliban protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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