New York'ta şüpheli paket nedeniyle kapatılan Times Meydanı açıldı
NEW New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı, şüpheli paket nedeniyle boşaltılıp kapatıldıktan kısa süre sonra tekrar açıldı.
NEW New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı, şüpheli paket nedeniyle boşaltılıp kapatıldıktan kısa süre sonra tekrar açıldı.
New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından, "Times Meydanı'ndaki paket kaldırıldı ve şüpheli olmadığı anlaşıldı." açıklaması yapıldı.
Kapatılan Times Meydanı, NYPD bomba imha ekibinin incelemesinin ardından kısa süre sonra tekrar açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük