New York'ta spor etkinlikleri taraftarsız başlayabilecek

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen spor etkinliklerinin, taraftarsız yeniden oynanmaya başlayabileceğini söyledi. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, "Hokey, basketbol, beyzbol ve futbol yeniden oynanabilir. Yardımcı olmaya hazırız." dedi. Vali Cuomo, spor karşılaşmalarının ancak taraftarsız oynanabileceğini belirtti. New York'ta bütün spor etkinlikleri, mart ortasında salgın nedeniyle iptal edilmişti. New York'ta 26 Mart'tan bu yana en düşük Kovid-19 ölümü Cuomo ayrıca, New York'ta son 24 saatte 106 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun 26 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük rakam olduğunu söyledi. ABD'de salgının merkezi olan New York'ta, şimdiye kadar 360 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ABD'de vaka sayısı 1 buçuk milyonu geçti, 91 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kaynak: AA