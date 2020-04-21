New York'ta sosyal mesafe uyarılarına rağmen 'Esrar Günü' kutlayanlara polis baskını Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde polis, "Esrar Günü" kutlamaları yapan 40 kişinin toplandığı binaya baskın yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde polis, "Esrar Günü" kutlamaları yapan 40 kişinin toplandığı binaya baskın yaptı.

Ülkede Covid-19 vakalarının en fazla görüldüğü bölge olan New York'ta, sosyal mesafe uyarılarına rağmen onlarca kişinin Manhattan'da bulunan bir iş merkezine girmesi, komşuların dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik görevlileri, baskın yaptıkları iş merkezinde bir çanta dolusu esrar tespit etti. Euronews.com'da Görüntüle