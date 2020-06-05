New York'ta sokağa çıkma yasağına uymayan göstericiler gözaltına alındı
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New York'ta sokağa çıkma yasağına uymayan göstericiler gözaltına alındı

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 10'uncu gününe girdi.

05.06.2020 07:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:00

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 10'uncu gününe girdi. Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde anma töreni düzenlenirken, New York ve çok sayıda eyalette protestolar devam etti. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra gösterileri sürdürmeye devam eden bazı protestocular, polis tarafından gözaltına alındı.

New York'ta sokağa çıkma yasağına uymayan göstericiler gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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