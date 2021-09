New York'ta sel sularında aracında mahsur kalan sürücüyü polis kurtardı

ABD'nin New York eyaletinde etkili olan Ida Kasırgası'nın yol açtığı sel nedeniyle aracında mahsur kalan sürücüyü polis kurtarırken, o anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası şiddetli yağışları beraberinde getirmişti. New York City ve New Jersey'de beklenenden fazla yağış meydana gelirken, yüzlerce kişi araçlarında ve evlerinde mahsur kaldı. Kasırganın etkilediği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, New York'ta 500 araç sular altında kalan otobanda terk edildi. Otobanda mahsur kalan sürücülerin yardımına ise polis koştu. New York'taki Central Park yakınlarında bulunan 65th Street Transverse'te sel sularında aracında mahsur kalan sürücülerden birinin kurtarılma anı kameralara yansıdı. New York polisi tarafından yayınlanan görüntülerde, sel bölgesinde şişme botlarla arama kurtarma çalışmaları yürüten polis memurlarının sürücüyü sırtına alarak, güvenli bir bölgeye taşıdığı görüldü.

ABD'nin doğusunun ardından kuzeydoğusunda da etkili olan Ida Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselmişti. New York şiddetli yağışlara teslim olurken, metro sel suları ile dolmuştu. Sel nedeniyle tüm seferler askıya alınmıştı. - NEW YORK

