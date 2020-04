New York'ta sağlık çalışanlarına itfaiye ekibinden jest Koronavirüs salgının en en çok hissedildiği ABD'nin New York kentinde itfaiye ekipleri Manhattan'daki hastanelere giderek sağlık çalışanlarına moral verdi.

Koronavirüs salgının en en çok hissedildiği ABD'nin New York kentinde itfaiye ekipleri Manhattan'daki hastanelere giderek sağlık çalışanlarına moral verdi. Sağlık çalışanları New York İtfaiyesi'nin alkışları eşliğinde hastanelere girdi.

Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu New York kentinde ölümler 4 bin 159 olurken, vaka sayısı ise 123 bin 018'e yükseldi. New York İtfaiyesi (FDNY), sağlık çalışanlarının zorlu görevlerinde moral vermek amacıyla sabah işe gelen sağlık çalışanlarına alkışlarla moral verdi. Sağlık çalışanları itfaiye sirenleri eşliğinde alkışlanması duygu dolu anlara neden oldu.

'NEW YORKLULAR EN KARANLIK GÜNDE EN ÇOK PARLAYANLAR OLDU'

New York Valisi Andrew Cuomo, 11 Eylül olayına atıfta bulunarak "Hatırlarsınız, New Yorklular en karanlık günde, en çok parlayanlar oldu" dedi. Vali Cuomo, 11 Eylül'ün kendilerini değiştirdiğini ve salgınında değiştireceğine inandığını ifade etti. New York İtfaiyesi ise "Hepimiz aynı yerin parçalarıyız, görevimizi yapmak için her şeyi her şekilde yapacağız. Birlikte çalışacağız" dedi.

