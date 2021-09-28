New York'ta sağlık çalışanlarına getirilen Kovid-19 aşısı zorunluluğu uygulanmaya başladı - Haberler
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New York'ta sağlık çalışanlarına getirilen Kovid-19 aşısı zorunluluğu uygulanmaya başladı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
New York'ta sağlık çalışanlarına getirilen Kovid-19 aşısı zorunluluğu uygulanmaya başladı

New York Valisi Kathy Hochul, New York eyaletinde geçen ay alınan sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasını zorunlu kılan kararı imzaladı.

New York Valisi Kathy Hochul, New York eyaletinde geçen ay alınan sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasını zorunlu kılan kararı imzaladı.

Valis Hochul'un imzasıyla yürürlüğe giren karara göre sağlık çalışanları, Kovid-19 aşısı olmak zorunda kalacak.

İleriki günlerde, aşı yaptırmaya direnen on binlerce sağlık çalışanının işini kaybetmesi bekleniyor.

Vali Hochul, yaptığı açıklamada, bir kez daha sağlık çalışanlarına aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak "Kovid hakkında konuşmaktan artık yoruldum. Bu salgından kurtulmanın tek yolu, sağlık çalışanları da dahil herkesin aşı olmasıdır. Lütfen doğru olanı yapın." dedi.

New York eyaleti genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde 450 bin çalışan bulunduğu ve bunların yaklaşık 72 binin aşısını tamamladığı bildirildi.

Eski New York Valisi Andrew Cuomo, 16 Ağustos'ta, eyalet genelindeki tüm hastane ve uzun süreli bakım tesisi çalışanlarının, 27 Eylül'e kadar en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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