New York'ta restoranların iç mekanları eylül sonunda yüzde 25 kapasiteyle açılacak
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New York'ta restoranların iç mekanları eylül sonunda yüzde 25 kapasiteyle açılacak

NEW ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile şehir merkezindeki restoranların kapalı olan iç mekanlarının eylül sonunda, yüzde 25 kapasite ile açılabileceğini açıkladı.

New York'ta restoranların iç mekanları eylül sonunda yüzde 25 kapasiteyle açılacak
09.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:20

NEW ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile şehir merkezindeki restoranların kapalı olan iç mekanlarının eylül sonunda, yüzde 25 kapasite ile açılabileceğini açıkladı.

Vali Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York şehir merkezinde restoranların aylardır müşteri ağırlanması yasak olan iç mekanlarda yemek servisine 30 Eylül itibarıyla başlayabileceğini ancak bunun "yüzde 25 kapasiteyi aşmamak" şartına bağlı olacağını söyledi.

İnsanların uyum göstermesi durumunda bu şartların gevşeyebileceği, sosyal mesafe, masa haricinde maske ile dolaşma ve gece 12'de kapanma kurallarının ise sıkı takip edilmesi gerektiğini belirten Cuomo, New Yorklulardan kurallara uymayan işletmeleri şikayet etmelerini istedi.

New York Valisi, iç mekan uygulamasının yerel yönetimlerin teftiş mekanizması ile kontrol edilmesinin önemine değindiği konuşmasında, bunun için New York şehrinde 400 yeni denetim memuru görevlendireceklerini belirtti.

New York şehir merkezinde restoranlar, açık alanlarda kurulu masalarda, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla bir süredir müşteri kabul edebiliyor.

Kapanan restoranların zararı için 2 milyar dolarlık dava

Öte yandan, salgın döneminde New York şehrinde 150 binden fazla restoranın bir daha açılmamak üzere kapandığı istatistiklere yansıdı. Bazı hukuk firmalarının restoran işletmecilerinin hakkını korumak için, şehir yönetimine 2 milyar dolarlık bir dava açtığı mahkeme kayıtlarında yer alıyor.

Kovid-19 salgınının uzun süre dünyadaki merkezi konumunda kalan New York'ta pozitif vaka oranı, uzun ve sıkı çalışmalar sonucunda yüzde 1'in altına düştü.

New York eyaleti, virüse bağlı 33 bin 102 can kaybı ile ABD'deki Kovid-19 ölü sayısında hala ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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