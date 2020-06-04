New York'ta restoranlar dış mekanda servise başlıyor
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New York'ta restoranlar dış mekanda servise başlıyor

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin azalmasının ardından eyaletin çoğu bölgesinde restoranların dış mekanlarına koyacakları masalarda, perşembe gününden itibaren yemek servisine başlayabileceklerini duyurdu.

New York'ta restoranlar dış mekanda servise başlıyor
04.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 01:21

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin azalmasının ardından eyaletin çoğu bölgesinde restoranların dış mekanlarına koyacakları masalarda, perşembe gününden itibaren yemek servisine başlayabileceklerini duyurdu.

Cuomo, yaptığı açıklamada, New York'ta şehir merkezi ve banliyöler dışında kalan restoranların müşterilerine, perşembe günü itibarıyla açık havada yemek hizmeti vermeye başlayabileceklerini ancak sosyal mesafe ve temizlik kurallarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Vali, "Restoranlar dış mekandaki masaların arasına 2 metre mesafe koymalı, bütün çalışanlar yüz maskesi takmalı ve müşteriler de masalarına oturuncaya kadar maskelerini çıkarmamalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da gelecek hafta kısmi açılmanın başlayacağı New York şehir merkezinde otobüs ve metro servislerinin eskisinden farklı olacağını ve her istasyonda ücretsiz el dezenfektanlarının bulanacağını söyledi.

Blasio, "Gittiğiniz her yerde, ister bir metro istasyonunda ister platformda ister trende ya da bir otobüste olsun, tam olarak nerede olduğunuzu gösteren işaretler bulunduğunu görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

New York'ta, siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından düzenlenen protestolar sırasında çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine Belediye Başkanı Blasio sokağa çıkma yasağının uzatılmasına karar vermişti.

De Blasio, tüm hafta boyunca saat 20.00-05.00 arasında sokağa çıkmayı yasakladığını duyurmuştu.

Hafta sonu da devam edecek yasağın ardından, yeni bir uzatma kararı alınmazsa, pazartesi sabahı itibarıyla New York şehri, Kovid-19 salgını sonrası ilk defa normalleşmeye adım atmış olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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