New York'ta restoran ve spor salonlarına giriş için aşı kanıtı istenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York'ta restoran ve spor salonlarına giriş için aşı kanıtı istenecek

New York'ta restoran ve spor salonlarına giriş için aşı kanıtı istenecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW New York Belediye Başkanlığı sınırları çerçevesinde, restoranların kapalı alanları ve spor salonlarına giriş için müşterilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdığına dair belge isteneceği belirtildi.

NEW New York Belediye Başkanlığı sınırları çerçevesinde, restoranların kapalı alanları ve spor salonlarına giriş için müşterilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdığına dair belge isteneceği belirtildi.

Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, New York Belediyesine ait 5 ilçe merkezinde kapalı alanlardaki yeme-içme, spor ve eğlence gibi etkinlikler için aşı kartının zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

Blasio, "Toplumumuza tam olarak katılmak istiyorsanız, aşı olmalısınız. Herkes bu konuda hemfikir olmayacak ancak önlemler hayat kurtarıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, 16 Ağustos'ta New York'ta yürürlüğe girecek yeni kısıtlamayla, ABD'de bu tür bir uygulamayı hayata geçiren ilk büyük şehir olacaklarını söyledi.

Blasio, geçen hafta, şehir çalışanlarının eylül ortasına kadar aşılanmaları veya haftalık testlere tabi tutulmaları gerektiğini duyurarak, aşı yaptıracak şehir sakinleri için 100 dolarlık teşvik teklif etmişti.

Resmi verilere göre, New York'taki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 66'sı iki doz aşılarını yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Mete Gazoz Ecem Güzel Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York'ta restoran ve spor salonlarına giriş için aşı kanıtı istenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 18:28:52. #1.14#

title