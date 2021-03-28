New York'ta protesto
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New York'ta protesto

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Protesto için toplanan New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular Protesto gösterisinde yapılan açıklama Protesto gösterisi yapanlardan detaylarNEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve...

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Protesto için toplanan New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular

Protesto gösterisinde yapılan açıklama

Protesto gösterisi yapanlardan detaylar

NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular, Atlanta'da spa salonunda öldürülen kişilerin ardından, Asyalılara yönelik şiddet ve nefret suçlarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

New York'ta protesto
New York'ta protesto
New York'ta protesto
New York'ta protesto

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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