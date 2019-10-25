New York'ta protesto
Açılan pankart ve dövizlerden detay Trump Tower önünde toplanan kalabalık NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla Trump Tower önünde protesto gösterisi düzenlendi.
25.10.2019 07:13
Açılan pankart ve dövizlerden detay
Trump Tower önünde toplanan kalabalık NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla Trump Tower önünde protesto gösterisi düzenlendi.
Kaynak: AA