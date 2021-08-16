New York'ta pazar gecesi yaklaşık 90 dakika içinde yaşanan 5 ayrı olayda 16 kişi vuruldu
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New York'ta pazar gecesi yaklaşık 90 dakika içinde yaşanan 5 ayrı olayda 16 kişi vuruldu

New York'ta pazar gecesi yaklaşık 90 dakika içinde yaşanan 5 ayrı olayda 16 kişi vuruldu
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin New York eyaletinde pazar gecesi yaklaşık 90 dakika içinde meydana gelen 5 ayrı olayda 16 kişinin vurulduğu bildirildi.

NEW ABD'nin New York eyaletinde pazar gecesi yaklaşık 90 dakika içinde meydana gelen 5 ayrı olayda 16 kişinin vurulduğu bildirildi.

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, saat 23.00'da New York'un Queens bölgesinde 3 kişi ateşli silahla vuruldu.

Söz konusu olaydan 40 dakika sonra Brooklyn'de 32 yaşında bir erkek de silahla yaralandı.

Ardından aynı bölgede saat 00.15'te trafikte çıkan tartışmada, 20 yaşındaki bir erkek yüzünden vuruldu. Bu olaydan 15 dakika sonra sokakta düzenlenen bir partide, kimliği bilinmeyen 2 kişi tarafından çevreye ateş açıldı. Olay sırasında yaralanan 8 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saat 00.40'ta ise Brooklyn'de bir arabaya açılan ateş sonucu 3 kişi vurulurken, başından yaralanan 16 yaşındaki erkeğin ise durumu ciddiyetini koruyor.

New York Polis Teşkilatından Komiser Yardımcısı John Chell, yaklaşık 90 dakika içinde peş peşe yaşanan olaylarla ilgili henüz bir gözaltı olmadığını belirterek, görgü tanıklarının polise bilgi vermesi için çağrı yaptı.

Chell, olayların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanmadığını ancak soruşturmada bu olasılığında araştırılacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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