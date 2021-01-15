New York'ta otobüs kazası: 8 yaralı
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New York'ta otobüs kazası: 8 yaralı

15.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:53
New York'ta otobüs kazası: 8 yaralı

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, otobüs üst geçitte asılı kaldı.

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, otobüs üst geçitte asılı kaldı.

ABD'nin New York kentinde yolcu taşıyan şehiriçi seferi gerçekleştiren otobüs gece saatlerinde yoldan üst geçitte asılı kaldı. Kazanın Cross Bronx ve Major Deegan otoyolları arasındaki kavşakta meydana geldiği ifade edildi. Kazada 8 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. New York İtfaiye Departmanı, kazada 8 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, otobüs şoförünün ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olay yerinde olan görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntüde, otobüsün ön kısmının üst geçitte asılı kaldığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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