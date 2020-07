New York'ta öğrenciler eğitimin bir kısmını okulda bir kısmını çevrimiçi alacak NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yeni dönemde eğitim öğretimin kısmen okullarda kısmen de çevrimiçi devam edeceğini bildirdi.

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yeni dönemde eğitim öğretimin kısmen okullarda kısmen de çevrimiçi devam edeceğini bildirdi. Bill de Blasio, bugün yaptığı basın toplantısında, "Planlarımızı sağlık ve güvenlik önceliğine göre yaptık." derken, sonbaharda okulların açılacağını fakat öğrencilerin eğitimlerini haftada iki veya üç gün sınıflarda, kalanını ise çevrimiçi ortamda alacağını açıkladı. ABD'nin en büyük okul bölge sistemine sahip olduklarını belirten belediye başkanı, bu şekilde hem öğrencileri hem de eğitim personelini virüse karşı daha fazla koruyabileceklerini ifade etti. New York şehri okul bölgesinin yöneticisi Richard Carranza da yaptığı basın açıklamasında okullarda maske takmanın zorunlu olacağını, sosyal mesafe kuralını gerçekleştirmek için de sınıflardaki öğrenci sayısının 9 ile 12 arasında kalacağını söyledi. Carranza, gerektiği durumlarda, okul yakınlarında ek bina kiralama opsiyonunun da değerlendirileceğini bildirdi. Ebeveynler isterse tam zamanlı uzaktan eğitim tercih edebilecek Birçok ebeveynin salgın tehlikesinin tamamen ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula göndermek istemediklerini vurgulayan Carranza, tam zamanlı uzaktan eğitim isteyen velilerin bu isteklerini en geç 7 Ağustos'a kadar okul yönetimlerine bildirmeleri gerektiği, her üç ayda bir ise bu kararlarını değiştirme haklarının bulunduğu bilgisini paylaştı. New York'taki okullar, koronavirüsün yayılması nedeniyle mart ortasında kapanarak uzaktan eğitime geçmişti. Şehrin eğitim idaresi tarafından geçen hafta yapılan bir anket, ailelerin yüzde 22'sinin çocuklarını okula gönderme konusunda içlerinin rahat olmadığı, yüzde 26'sının ise çocuklarının uzaktan eğitime devam etme taraftarı oldukları sonucunu ortaya koymuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, "Valiler başta olmak üzere herkese okulları açmaları için baskı yapacağız, okulları açın, bu ülkemiz için çok önemli." demişti. ABD'deki eyalet sistemi gereği, okulların açılıp açılmayacağına veya hangi şartlarda eğitim vereceğine büyük ölçüde, eyaletler ve yerel yönetimler karar veriyor. Kaynak: AA