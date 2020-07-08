'
New York'ta öğrenciler eğitimin bir kısmını okulda bir kısmını çevrimiçi alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York'ta öğrenciler eğitimin bir kısmını okulda bir kısmını çevrimiçi alacak

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yeni dönemde eğitim öğretimin kısmen okullarda kısmen de çevrimiçi devam edeceğini bildirdi.

New York'ta öğrenciler eğitimin bir kısmını okulda bir kısmını çevrimiçi alacak
08.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:56

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yeni dönemde eğitim öğretimin kısmen okullarda kısmen de çevrimiçi devam edeceğini bildirdi.

Bill de Blasio, bugün yaptığı basın toplantısında, "Planlarımızı sağlık ve güvenlik önceliğine göre yaptık." derken, sonbaharda okulların açılacağını fakat öğrencilerin eğitimlerini haftada iki veya üç gün sınıflarda, kalanını ise çevrimiçi ortamda alacağını açıkladı.

ABD'nin en büyük okul bölge sistemine sahip olduklarını belirten belediye başkanı, bu şekilde hem öğrencileri hem de eğitim personelini virüse karşı daha fazla koruyabileceklerini ifade etti.

New York şehri okul bölgesinin yöneticisi Richard Carranza da yaptığı basın açıklamasında okullarda maske takmanın zorunlu olacağını, sosyal mesafe kuralını gerçekleştirmek için de sınıflardaki öğrenci sayısının 9 ile 12 arasında kalacağını söyledi.

Carranza, gerektiği durumlarda, okul yakınlarında ek bina kiralama opsiyonunun da değerlendirileceğini bildirdi.

Ebeveynler isterse tam zamanlı uzaktan eğitim tercih edebilecek

Birçok ebeveynin salgın tehlikesinin tamamen ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula göndermek istemediklerini vurgulayan Carranza, tam zamanlı uzaktan eğitim isteyen velilerin bu isteklerini en geç 7 Ağustos'a kadar okul yönetimlerine bildirmeleri gerektiği, her üç ayda bir ise bu kararlarını değiştirme haklarının bulunduğu bilgisini paylaştı.

New York'taki okullar, koronavirüsün yayılması nedeniyle mart ortasında kapanarak uzaktan eğitime geçmişti.

Şehrin eğitim idaresi tarafından geçen hafta yapılan bir anket, ailelerin yüzde 22'sinin çocuklarını okula gönderme konusunda içlerinin rahat olmadığı, yüzde 26'sının ise çocuklarının uzaktan eğitime devam etme taraftarı oldukları sonucunu ortaya koymuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, "Valiler başta olmak üzere herkese okulları açmaları için baskı yapacağız, okulları açın, bu ülkemiz için çok önemli." demişti.

ABD'deki eyalet sistemi gereği, okulların açılıp açılmayacağına veya hangi şartlarda eğitim vereceğine büyük ölçüde, eyaletler ve yerel yönetimler karar veriyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar Dünya
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı Güncel
Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap Magazin
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Spor
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akbağ Çağla Şıkel Demet Özdemir
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Anne Çocuk Temmuz
Şu an buradasınız: New York'ta öğrenciler eğitimin bir kısmını okulda bir kısmını çevrimiçi alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 21:06:26. #1.15#
title