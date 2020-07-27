New York'ta ofislerde çalışma oranı yüzde 10'un altında kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York'ta ofislerde çalışma oranı yüzde 10'un altında kaldı

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede vaka sayıları düştüğü için normalleşme yolunda 2'nci aşamaya geçilen New York'ta ofislere dönen çalışan sayısı yüzde 10'un altında kaldı.

New York'ta ofislerde çalışma oranı yüzde 10'un altında kaldı
27.07.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:30

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede vaka sayıları düştüğü için normalleşme yolunda 2'nci aşamaya geçilen New York'ta ofislere dönen çalışan sayısı yüzde 10'un altında kaldı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesindeki bir araştırma haberine göre, iş yerlerinin açılmasına izin verilen New York şehrinde, binlerce işçi çalışan büyük firmaların çalışanlarının sadece yüzde 8-9'u ofislere döndü.

Emlak, bankacılık, teknoloji ve finans gibi çok sayıda işçi çalıştıran sektörlerin uzmanlarının verdiği bilgilere dayandırılan haberde, özellikle JPMorgan, Citigroup gibi finansal kuruluşların çok az sayıda çalışanının ofise dönmesine müsaade ettiği, Facebook, Twitter benzeri teknoloji firmalarının ise bu konuda daha da hassas olduğu ve çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışabileceklerini bildirdikleri bilgisine yer verildi.

Manhattan'da ofis binalarının yönetim ve güvenliğinden sorumlu en büyük firmalardan biri olan CBRE şirketinin açıkladığı yüzde 8'lik doluluk oranı da ofislere dönüşteki düşük rakamları doğrularken, New York'ta ofise dönen çalışan oranının haziran ayında sadece yüzde 2 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Büyük firmalar risk almak istemiyor

Haberde, New York'ta vaka sayılarının düşmesine rağmen ofis ortamında çalışacak işçilerin sağlığı konusunda oldukça hassas davranan büyük firmaların yöneticilerinin bu konuda risk almaktan çekindiğine vurgu yapıldı.

Finansal alanda faaliyet gösteren firmaların kısmen işçilerinin ofiste çalışmasına sıcak baktığı, buna rağmen çoğu firmanın yüzde 25'ten daha fazla doluluk oranına müsaade etmediği belirtildi.

İş yerine gelen çalışanlardan, her seferinde bina yetkilileri tarafından vücut ateşlerinin ölçümünü yapmaları, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara sıkı sıkıya uymaları talep ediliyor.

Ofis ortamından çok toplu taşıma sorun olarak görüyor

WSJ'nin uzman görüşlerine dayanarak elde ettiği sonuçlara göre, asıl sorunun ofisten daha çok metro, otobüs veya banliyö treni gibi toplu taşıma araçlarında yapılacak yolculuktaki virüs kapma riskine işaret edildi.

Ofislere dönüş için New York'ta henüz okulların açılıp açılmayacağı konusunun tam netlik kazanmamış olması da bir başka engel olarak gösterildi.

Haberde, okulların hiç açılmaması veya yarı zamanlı açılması durumunda, çocuk sahibi birçok çalışanın evden çalışmayı tercih edeceğine de değinildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi Dünya
Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Magazin
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi Güncel
Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'kısmi karantina' uygulanacak
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulanacak
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
'Katil' yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Pınar Gültekin Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Beyonce Demet Akalın Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Mehmet Topal Gökhan Gönül Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: New York'ta ofislerde çalışma oranı yüzde 10'un altında kaldı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 23:55:18. #1.14#
title