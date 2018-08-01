New York'ta Microsoft Karşıtı Protesto

- Göçmenlere destek protestosu NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Microsoft binası önünde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, I.C.E ve ABD Sınır Devriyesi ile çeşitli sözleşmeleri olduğu iddiasıyla teknoloji şirketi Microsoft'u protesto etti.