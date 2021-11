New York'ta markete molotof kokteylli saldırı

ABD'nin New York kentinde bir market, molotof kokteyliyle ateşe verildi. İçeridekiler canlarını zor kurtarırken, korkunç anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin New York kentinde bulunan bir market, içeride iki kişinin bulunduğu sırada molotof kokteylli saldırının hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir saldırgan, marketin kapısını açarak içeriye molotof kokteyli attı. Market alevlere teslim olurken, ikincisini atmaya hazırlanan saldırgana o anları dışardan izleyen bir kişi engel oldu. Saldırganın elinden düşen molotof kokteyli alev alarak park halindeki araca doğru yayıldı. Markettekiler ise canlarını zor kurtardı. Kaçmak isterken alevlerin arasından atlayıp dengesini kaybederek yere düşen bir kişi, hemen toparlanıp dışarı çıkmayı başardı. Diğer kişi ise rafların üzerinden atlayarak dışarı çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 38 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet