New York'ta "kürtaj yasası" gösterileri

ABD'nin New York kentindeki Basilica of St. Pat's Old Cathedral'i çalışanları ve kürtaj karşıtları, kürtaj yasasını desteklemek için Planlı Ebeveynlik - Manhattan Sağlık Merkezi önüne yürüyüş düzenledi. Kürtaj yanlıları ise kilise çalışanlarının düzenlediği yürüyüşe ve kürtaj yasasına karşı katedral önünde ayrı bir gösteri düzenledi.

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet