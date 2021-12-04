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New York'ta "kürtaj yasası" gösterileri

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentindeki Basilica of St. Pat's Old Cathedral'i çalışanları ve kürtaj karşıtları, kürtaj yasasını desteklemek için Planlı Ebeveynlik - Manhattan Sağlık Merkezi önüne yürüyüş düzenledi.

ABD'nin New York kentindeki Basilica of St. Pat's Old Cathedral'i çalışanları ve kürtaj karşıtları, kürtaj yasasını desteklemek için Planlı Ebeveynlik - Manhattan Sağlık Merkezi önüne yürüyüş düzenledi. Kürtaj yanlıları ise kilise çalışanlarının düzenlediği yürüyüşe ve kürtaj yasasına karşı katedral önünde ayrı bir gösteri düzenledi.

New York'ta kürtaj yasası gösterileri

New York'ta kürtaj yasası gösterileri

New York'ta kürtaj yasası gösterileri

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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