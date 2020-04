New York'ta Kovid-19 yüzünden hastaneye yatışlar yüzde 70 azaldı NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla enfekte olup hastaneye başvuranların sayısında yüzden 70'ten fazla düşüş kaydedildiğini bildirdi.

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla enfekte olup hastaneye başvuranların sayısında yüzden 70'ten fazla düşüş kaydedildiğini bildirdi. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, salgının azalmaya başladığı New York'ta, hastaneye başvuruların sayısının düştüğünü belirtti. Bir ay öncesine kadar hastanelere günde 3 binden fazla kişinin kabul edildiğini aktaran Cuomo, dün bu rakamın binin altına gerilediğini ifade etti. Cuomo, New York'ta Kovid-19 ölümlerinde de yüzde 50'den fazla düşüş olduğunu söyleyerek, son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. "Çin, 'salgın kontrol altında, endişelenmeyin' dediğinde kaygı duymalıydık" HBO'da yayımlanan mülakatında ise Cuomo, "Çin, 'ocak ayında salgın kontrol altında, endişelenmeyin' dediğinde kaygı duymalıydık." değerlendirmesinde bulundu. Cuomo, "Herkes neredeydi? Belki ABD, Dünya Sağlık Örgütünün uyarmasını, Dünya Sağlık Örgütü ise Ulusal Sağlık Enstitülerinin uyarmasını bekliyordu. ya da birileri BM'yi bekliyordu ama keşke biri alarm zillerini çalsaydı, ben de keşke aralık ve ocak ayında uyarıda bulunabilseydim." diye konuştu. ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 17 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 300 bine yaklaştı. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 994 bin 625 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 56 bin 749 kişi hayatını kaybetti. Kaynak: AA