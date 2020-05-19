New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı
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New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına uymayarak eğitime devam ettiği belirlenen Yahudi okulu kapatıldı.

New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı
19.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:44

NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına uymayarak eğitime devam ettiği belirlenen Yahudi okulu kapatıldı.

Komşuların şikayeti üzerine Brooklyn'de bir binaya giden polis ekipleri, maskesiz onlarca öğrenciyi kalabalık sınıflarda ders yaparken buldu.

Öğrencileri evlerine gönderen güvenlik görevlileri, okulun kapısına da kilit vurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 70 öğrencisi bulunan Hasidik Yahudi okulunun Kovid-19 yasaklarına uymadığı için kapatıldığını duyurdu.

De Blasio, paylaşımında "Bu tip uygulamaların çocuklarımız için ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamam." ifadesini kullandı.

New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle mart ortasından bu yana okullarda eğitim verilmiyor.

Yahudi toplumunda sosyal mesafe kuralları gerginliği

Belediye Başkanı ile Brooklyn Yahudi toplumu arasında daha önce de sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bir cenaze töreni nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

New York'un Williamsburg kentinde nisan sonunda Kovid-19'dan ölen bir hahamın cenaze töreni için binlerce Yahudi sokağa dökülünce polis müdahale etmiş, de Blasio da Twitter üzerinden katılımcılara sert tepki göstermişti.

Amerika'nın en büyük Yahudi kuruluşlarından Hakaretle Mücadele Birliğinin (ADL), belediye başkanının tepkisini "aşırı" bulması ve Yahudileri "günah keçisi" ilan ettiğini söylemesi üzerine, de Blasio Yahudi toplumundan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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