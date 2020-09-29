New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
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New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

29.09.2020 02:40 | Son Güncelleme: 29.09.2020 02:45

New York'ta insanlardan görüntüler Brooklyn Merkez Hastanesi Ambulans görüntüsü Bekleyen insanlar New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York eyaletinde haziran ayından beri ilk defa vaka sayısı bir...

New York'ta insanlardan görüntüler

Brooklyn Merkez Hastanesi

Ambulans görüntüsü

Bekleyen insanlar New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York eyaletinde haziran ayından beri ilk defa vaka sayısı bir günde 1000'e yükseldi.

New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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