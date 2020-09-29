New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
29.09.2020 02:40 | Son Güncelleme: 29.09.2020 02:45
New York'ta insanlardan görüntüler Brooklyn Merkez Hastanesi Ambulans görüntüsü Bekleyen insanlar New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York eyaletinde haziran ayından beri ilk defa vaka sayısı bir...
New York'ta insanlardan görüntüler
Brooklyn Merkez Hastanesi
Ambulans görüntüsü
Bekleyen insanlar New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York eyaletinde haziran ayından beri ilk defa vaka sayısı bir günde 1000'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol