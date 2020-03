New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktı NEW New York genelinde 4 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.

NEW New York genelinde 4 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi. Çarşamba günü 11 ölüm ve bin 871 vaka olduğu bildirilirken bir gün sonra ABD'nin New York Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından teyit edilen ölü sayısı 27 ve pozitif vaka sayısı 4 bin 152 olarak gerçekleşti. New York Valisi Andrew Cuomo, şimdiye kadar 22 bin kişiye test uyguladıklarını ve bu testlerin sadece 8 bininin bir günde gerçekleştirildiğini söyledi. Cuomo, teyit edilen vaka sayısının, salgının aslında ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı. Blasio'dan asker çağrısı Askerin virüs krizinde daha aktif görev alması gerektiği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumunu eleştiren Blasio, "Askerin ihtiyaç olan yerlere ülkenin her bir tarafındaki fabrikalardan malzeme toplama kabiliyetinden faydalanmak istiyorum. Amerika'da bunu en etkili ve hızlı bir şekilde yapabilecek güç Birleşik Devletler ordusudur. Fakat Donald Trump tarafından tutuluyorlar." ifadelerini kullandı. Öte yandan Kovid-19 ile mücadele adına New York'un çeşitli yerlerinde vatandaşlara test uygulaması başlatıldı. Anthony Wayne Rekrasyon Merkezi'nde kurulan çadırlarda vatandaşlar arabalarından inmeden test yaptırabildi. Sadece bir dakikalık testin vatandaşlara 72 saat içinde iletileceği belirtildi. Süreci görüntüleyen AA görsel ekibi de güvenlik gerekçesi ile teste tabi tutuldu. - Ev kredi borçlarına yardım paketi Vali Andrew Cuomo, virüs salgını dolayısı ile finansal zorluk çekenlerin 90 günlük ev mortgage borçlarının silineceği müjdesini verdi. Cuomo, perşembe günkü basın toplantısında "Eğer çalışmıyorsanız, veya yarı zamanlı çalışıyorsanız, bankaların ve finans kurumlarının 90 gün boyunca mortgage ödemelerinden feragat etmesini sağlayacağız. Bu gerçek bir ekonomik fayda olacak." dedi. Vali ayrıca, kredi limitini aşma, ATM ve kredi kartlarına uygulanan harç bedellerinin de kaldırılması için bankalara emir verdiklerini sözlerine ekledi. Ev kredilerinin ödenmesinde kolaylık sağlamak adına Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Mark Calabria da virüs salgını nedeniyle, Amerika genelinde gelirlerini kaybeden ev sahiplerine destek için ev kredisi sağlayan bankalara 12 ay boyunca ödemeleri kısma veya askıya alma çağrısında bulundu. -ABD'nin en büyük ulaşım işletmesi MTA zorda Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği New York'ta Metropolitan Ulaşım İdaresi de (MTA) maddi sıkıntı içine girdi. Mevcut durumda, sistem ve hizmet kalitesini artırmak için 45,3 milyar dolar borçlanan ABD'nin en büyük ulaşım işletmesi MTA, koronavirüs salgını kaynaklı durgunluktan dolayı daha fazla krediye ihtiyaç duyuyor. Kaynak: AA