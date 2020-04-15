New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti
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New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

NEW New York'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 200 bini geçti.

15.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:06
New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

NEW New York'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 200 bini geçti.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette virüs nedeniyle son 24 saatte 752 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'ta koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 200 bini geçerken, son rakamlarla ölü sayısı da 11 bin 586 kişiye çıkmış oldu.

Günlük 2 bin kişiye Kovid-19 teşhisi konduğunu ancak vaka, hastaneye yatış ve suni solunum cihazlarına bağlı hastaların sayısında düşüş kaydedildiğini belirten Cuomo, "İyi haber, salgını kontrol altına alabiliyoruz." dedi.

Cuomo ayrıca New York'ta dışarda olan herkese maske takma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Kovid-19 salgını New York'a 10 milyar dolara mal oldu

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, salgının kent ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolara mal olduğunu söyledi ve federal hükümetten yardım istedi.

Salgın nedeniyle birçok iş yerinin kapandığını ve çok sayıda kişinin işinden olduğunu belirten de Bilasio, "Gelir kaynaklarımız, vergi tabanımız ve ekonomimiz gitti. 5 ila 10 milyar dolar kaybımız var." dedi.

New York Bağımsız Bütçe Ofisi ise kentte nisan ayından itibaren bir yıllık süre içinde 475 bin kişinin işini kaybedeceğini ve 9,7 milyar dolar vergi geliri kaybının yaşanacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

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