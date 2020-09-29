New York'ta Kovid-19 testilerinde pozitif vaka oranı yüzde 3'ü geçti
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New York'ta Kovid-19 testilerinde pozitif vaka oranı yüzde 3'ü geçti

29.09.2020 21:59 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:02
New York'ta Kovid-19 testilerinde pozitif vaka oranı yüzde 3'ü geçti

NEW New York (NY) Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) salgınında testlerde pozitif vaka oranının yaz aylarınından sonra ilk defa yüzde 3'ün üzerine çıktığını açıkladı.

NEW New York (NY) Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) salgınında testlerde pozitif vaka oranının yaz aylarınından sonra ilk defa yüzde 3'ün üzerine çıktığını açıkladı.

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, metropolitan bölgesinde yaz boyunca yüzde 1 civarında seyreden Kovid-19 pozitif vaka oranının son günlerde yüzde 3'ün üzerine çıktığını duyurdu. de Blasio, bir haftalık süreçte ortalamanın düşmemesi durumunda bu hafta açılan okulların otomatik olarak kapatılacağını bildirdi.

Vakalardaki artışın ağırlıklı olarak Ortodoks Yahudilerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıktığın belirten de Blasio Yahudi toplumuna hassasiyet çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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