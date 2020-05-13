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New York'ta Kovid-19 sonrası çalışanlar ofislere geri dönmeyebilir

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla vurduğu şehir New York'ta kademeli olarak ekonominin açılma planları tartışılırken, ofis çalışanlarının geri dönüşünün salgın öncesi gibi olmayabileceği belirtiliyor.

New York'ta Kovid-19 sonrası çalışanlar ofislere geri dönmeyebilir
13.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:30

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla vurduğu şehir New York'ta kademeli olarak ekonominin açılma planları tartışılırken, ofis çalışanlarının geri dönüşünün salgın öncesi gibi olmayabileceği belirtiliyor.

New York Times'ta yer alan haberde, şehrin en büyük ticari ofis kiracıları olan Barclays, JP Morgan Chase, Morgan Stanley ve Nielsen gibi büyük şirket çalışanlarının tamamının ofislere dönmeyebileceği kaydedildi.

Haberde, büyük şirketlerin üst yöneticilerinin virüse karşı alınan "evde kalma" önlemleri deneyimi kapsamında on binlerce çalışanının işlerine evden devam edebileceği kararını değerlendirdikleri yazıldı.

New York bölgesinde binden fazla temsilcisi bulunan Halstead'in genel müdürü Diane M. Ramirez, "Bunu uzun ve derin bir şekilde düşünüyorum. İleriye dönük olarak insanlar ofise girmek isteyecekler mi? Gerçekten bu gerekli mi?" ifadelerini paylaştı.

Evden çalışma Manhattan'ı olumsuz etkileyebilir

Kovid-19 krizinin iş dünyasına evden çalışmanın da mümkün olduğunu gösterdiği vurgulanan haberde, şirket yöneticilerinin tüm çalışanların geri dönmesinin gerekli olmadığını fark ettiğine dikkat çekildi.

Büyük işletmelerin, salgın sonrası ülkedeki en pahalı şehir olan Manhattan'ın fahiş kiralarına milyonlarca dolar harcamaya değip değmeyeceğini ve ayrıca ofislerde daha az çalışan bulunmasının halk sağlığı riskini azaltıp azaltamayacağını değerlendirdiği aktarıldı.

Diğer yandan, ülkede en fazla ticari canlılığa sahip Manhattan için on binlerce çalışan kaybının ulaşım, restoran ve ticaret endüstrilerini olumsuz etkileyeceğine, eyalet ve şehir vergi gelirlerini de ciddi oranda düşürebileceğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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