New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
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New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı

New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.

ABD'nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette aşılama oranının yüzde 70 hedefine ulaşıldığını belirterek Kovid-19 kısıtlamalarının bugünden itibaren kaldırıldığını duyurdu.

Cuomo, "Bugün pandemiyle mücadelede 472'nci gün. Bugünden itibaren bildiğimiz normal hayata dönüyoruz. Bu, çok önemli ve bunu hak ediyoruz çünkü çok uzun bir yol oldu." diye konuştu.

Bir dönem ülkede vaka sayısı oranı en yüksek eyalet olan New York'ta, bugün itibarıyla bu oranın 1000'de 4'e düştüğünü ifade eden Cuomo, "Bir dönem New York, yüzyılın yaşadığı bu salgının merkezi oldu. Tüm olumsuz şartlara rağmen 15 aylık bu süreçte New Yorklular yılmadan mücadeleyi sürdürdü. New York bu sağlık krizinden daha da güçlenerek çıktı." dedi.

Cuomo, artık maske takma, sağlık taraması yapma, sosyal mesafeye uyma ve sosyal toplantılara sınır getirme gibi kurallara gerek olmadığını ancak hala aşı yaptırmamış kişilerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) protokolüne göre tedbirlere devam etmesi gerektiğini vurguladı.

CDC'nin belirlediği Kovid-19 tedbirlerinin ilkokullarda, toplu taşıma araçlarında, büyük kalabalıkların olduğu bina içi etkinliklerde, sağlık merkezleri ve hapishanelerde uygulanmaya devam edeceğini aktaran Cuomo, salgınla mücadelede ön saflarda bulunan temel hizmet çalışanlarını onurlandırmak ve kısıtlamaları kaldırmayı kutlamak için bu akşam eyaletin 10 ayrı noktasında havai fişek gösterisi yapılacağı bilgisini de paylaştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'den yapılan açıklamada, Başkent Washington D.C. ve ülkedeki 14 eyalette Kovid-19 aşılama oranının yüzde 70 sınırını geçtiği, Vermont eyaletinin yüzde 84 ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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