New York'ta Kovid-19 ölümleri azalmaya başladı

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının düşmeye başladığını söyledi. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette ilk vakanın görülmesinin üzerinden 53 güç geçtiğini, vaka sayısı artmasına rağmen ölüm ve hastaneye yatış oranlarının azaldığını ifade etti. New York'ta vaka sayısının 250 bini, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının ise 15 bini geçtiğine dikkati çeken Cuomo, son 24 saatte ise 474 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Cuomo, "Eyaletteki ölümler hafif düşüşe geçti gibi görünüyor." dedi. ABD'nin tıbbı malzeme konusunda Çin'e bağımlı olması "çılgınlık" New York'un eski belediye başkanı milyarder iş adamı Mike Bloomberg'in test, takip ve izolasyon programı için 10 milyon dolar yardımda bulunacağını ifade eden Cuomo, ABD'nin tıbbi malzemelerin üretimi konusunda tamamen Çin'e bağımlı olmasının "çılgınlık" ve bu krizden öğrenmesi gereken derslerden birinin kendi malzemelerini üretmek olduğunu söyledi. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre ABD'de Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 830 bin 789'a ulaşırken, virüs nedeniyle 45 bin 638 kişi öldü. Kaynak: AA