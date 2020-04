New York'ta Kovid-19 ölümleri 7 bini geçti NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. ABD'de salgının merkezi haline gelen eyaletteki koronavirüs vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 149 bin 300'e ulaştı. New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, üç gündür peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı eyalette son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerinin 7 bin 67'ye çıktığını söyledi. Hastaneye yatış oranları düştü Hastaneye kaldırılma oranlarında 19 Mart'tan bu yana en düşük seviyenin gözlemlendiğini belirten Cuomo, ancak sayılardaki düşüşün tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğine ve New York'un hala güvenli olmadığına dikkati çekti. Kovid-19, New York ekonomisini 11 Eylül'den saldırılarından daha fazla etkiledi Salgının New York ekonomisini de vurduğunu belirten Cuomo, şu an 11 Eylül terör saldırılarındaki ekonomik kayıptan çok daha fazlasının yaşandığını ifade etti. ABD genelinde John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 432 bin 579 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 14 bin 831 kişi hayatını kaybetti. Kaynak: AA