New York'ta Kovid-19 nedeniyle otellere yerleştirilen 8 bin evsiz tekrar sığınaklara dönecek
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New York'ta Kovid-19 nedeniyle otellere yerleştirilen 8 bin evsiz tekrar sığınaklara dönecek

New York'ta Kovid-19 nedeniyle otellere yerleştirilen 8 bin evsiz tekrar sığınaklara dönecek
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin New York şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaldıkları sığınaklardan geçici olarak otellere yerleştirilen yaklaşık 8 bin evsizin tekrar sığınaklara döndürüleceği belirtildi.

NEW ABD'nin New York şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaldıkları sığınaklardan geçici olarak otellere yerleştirilen yaklaşık 8 bin evsizin tekrar sığınaklara döndürüleceği belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, basın toplantısında, geçen bahardan bu yana şehrin değişik yerlerinde 60 farklı otelde kalan 8 bin evsizin, eyalette Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması ile birlikte temmuz sonu itibarıyla belediyeye ait sığınaklara geri yerleştirileceğini açıkladı.

De Blasio, "Geçici bir süre otellerde kalan evsizleri, ihtiyaç duydukları desteği alabilecekleri sığınma evlerine taşımanın zamanı geldi." dedi.

Söz konusu otellerin böylelikle turizm amaçlı tekrar halkın kullanımına açılacağını kaydeden de Blasio, evsizlerin yeniden sığınağa aktarılması için eyalet yönetiminin de onayı olması gerektiğine işaret etti.

Vali Andrew Cuomo'nun ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada da sığınaklara dönecek evsizlerin Kovid-19 aşılarını tamamlamaları ve 60 yetişkinin tek bir koğuşta kaldığı bazı kalabalık ortamlarda maske kullanılması şartıyla bir sorun olmayacağı bildirildi.

Evsizlerin hakkını savunan sivil toplum kuruluşları ise ana barınak sisteminde bulunan 17 binden fazla bekar yetişkinden sadece 6 bin 300'nün Kovid-19 aşılarının tamamlandığını belirterek, otellerden tekrar sığınaklara geçilmede acele edilmemesi görüşünü savundu.

Vali Cuomo, önceki gün, eyalette aşılama oranında yüzde 70 hedefine ulaşıldığını belirterek Kovid-19 kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırıldığını duyurmuştu.

Cuomo, dış mekanlarda maske takma, sosyal mesafeye uyma ve sosyal toplantılara sınır getirme gibi kurallara artık gerek olmadığını ancak hala aşı yaptırmamış kişilerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) protokolüne göre tedbirlere devam etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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