New York'ta Kovid-19 nedeniyle iki kez ertelenen okullar açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York'ta Kovid-19 nedeniyle iki kez ertelenen okullar açıldı

01.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:08
New York'ta Kovid-19 nedeniyle iki kez ertelenen okullar açıldı

NEW ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenen devlet okullarının tamamı bugün eğitim öğretime başladı.

NEW ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenen devlet okullarının tamamı bugün eğitim öğretime başladı.

Marttan bu yana, geçen hafta kapılarını ilk defa ilkokul öğrencilerine açan devlet okulları, bugün de sınıflarını orta ve lise öğrencilerine açtı.

Daha önce Kovid-19 virüsünin merkezi olan New York'ta ikinci dalga salgın endişesi sürerken, yaklaşık 480 bin öğrencinin ise internet üzerinden öğrenimini sürdürmeyi seçtiği kaydedildi.

Okullar iki kez ertelenmişti

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi üzerine okulların açılmasının 21 Eylül'e ertelendiğini bildirmişti.

De Blasio, okul müdürleri ve öğretmen sendikaları temsilcileri ile görüşmeler devam ederken ikinci duyurusunda da yine okulların açılmaya hala hazır olmadığını belirterek, ilkokul öğrencileri için 29 Eylül, ortaokul ve lise öğrencileri için ise 1 Ekim tarihini duyurmuştu.

ABD'deki en geniş okul sistemine sahip New York'ta 1800'den fazla okul ve 1 milyonun üzerinde öğrenci bulunuyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre New York eyaleti 493 binden fazla vaka ile ülke genelinde 4. sırada yer alırken, 33 binden fazla can kaybı ile de hala ilk sıradaki yerini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ajda Pekkan Ali Sürmeli Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Babel Fatih Terim Gökhan Gönül Eddie Newton Ali Palabıyık
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York'ta Kovid-19 nedeniyle iki kez ertelenen okullar açıldı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 17:19:42. #1.14#
title