New York'ta koronaya bağlı ölümler 10 bini aştı ABD'nin New York eyaletinde son 24 saatte 671 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından korona virüse bağlı ölümler 10 bini aşarak, 10 bin 56'ya yükseldi.

ABD'nin New York eyaletinde son 24 saatte 671 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından korona virüse bağlı ölümler 10 bini aşarak, 10 bin 56'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisinin arttırmaya devam ederken, ABD'nin salgından en çok etkilenen eyaleti konumunda bulunan New York'ta korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı. New York'ta son 24 saatte 671 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 10 bin 56'ya ulaştı. New York'ta toplam korona virüs vaka sayısı 195 bin 31'e yükselirken, vaka sayısında tüm ülkeleri geride bıraktı.

ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 573 bin 681'e, hayatını kaybedenler ise 22 bin 948'e yükseldi. ABD, korona virüs salgınının yeni merkez üssü olurken, salgın nedeni ile en fazla ölümün gerçekleştiği ülke konumuna yerleşti. - NEW YORK

Kaynak: İHA