New York'ta korona vakaları 250 bine yaklaştı ABD'nin New York eyaletinde korona virüs vaka sayısı 250 bine yaklaşarak, 241 bin 41'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan New York'ta vaka sayısı 240 bine yaklaşarak, 241 bin 41'e ulaştı. New York'ta korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 540 kişi artarak 17 bin 671'e yükselirken, sağlık sistemi çökme noktasına geldi. New York'ta morglarda yer kalmaması nedeni ile mobil morglar kurulmuş ve toplu mezarlar kazılmıştı. ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci eyalet konumunda bulunan New Jersey'de ise toplam vaka sayısı 81 bin 420'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 70'e ulaştı.

ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 734 bin 525'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 768'e ulaştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA